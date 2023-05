9 Vor der Fotowand in der Eiche: Servicechefin Denise Rauschenberger Foto: /Kathrin Haasis

Im Schwäbisch-Fränkischen Wald und an der idyllischen Straße gelegen bildet die Eiche in Murrhardt einen guten Schlusspunkt für einen Ausflug. Unsere Testesserin Kathrin Haasis freute sich über moderate Preise und schwäbische Küche. Pizza gibt es auch.









An der Wand beim Kachelofen hängt ein großes Foto. Es zeigt Andreas Walz mit seinem im Jahr 2020 verstorbenen Halbbruder Udo. Während der eine in Berlin den Stars die Haare schön gemacht hat, betreibt der andere in der Provinz seit einigen Monaten die Eiche. Bis auf das Foto ist das Lokal in Murrhardt das Gegenteil von glamourös – wie 150 Jahre alte Gasthäuser eben sind.