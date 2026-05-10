Neues Restaurant in Mettingen: Pizza für Feinschmecker und Traditionalisten

Glücklich dürfen sich all jene schätzen, die einen Italiener wie das Sole Mio um die Ecke haben, der Herz und Magen erwärmt.
Mehl, Wasser, Salz und Hefe: Fabrizio Frattollino aus Apulien beherrscht die Kunst, aus den wenigen Zutaten den perfekten Pizzaboden zu zaubern: Er hat feine Poren und ein komplexes Aroma, die richtige Dicke, er ist knusprig, aber nicht zu kross – und selbst, wenn die Pizza nicht mehr ganz heiß ist, wird sie nicht zäh. Tutto perfetto! „Fünf Sterne dafür“, urteilt der Mitesser. Er sei nun einmal Pizzabäcker aus Leidenschaft, sagt Frattollino, der viel Erfahrung in der Gastronomie mitbringt und mit dem Sole Mio sein erstes eigenes Restaurant eröffnet hat. Den Ofen hat er stets im Blick. „340 bis 350 Grad Celsius muss er heiß sein“, sagt er.