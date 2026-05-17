Neues Restaurant in Marbach: In Schillers Blick sind schon die Namen der Gerichte ein Gedicht

Pia und Alexander Neuberth bringen Pfiff in das Marbacher Stadthallen-Restaurant: Klassiker der schwäbischen Küche werden von ihnen kreativ inszeniert.
Der Blick ins Neckartal: herrlich. Das Denkmal: imposant. Die Museen: einen Besuch wert. Das Restaurant in der Marbacher Stadthalle auf der Schillerhöhe war seit der Corona-Pandemie trotzdem kein Selbstläufer mehr. Mit Alexander und Pia Neuberth als Pächter setzte die Stadt im vergangenen Herbst dann auf viel Erfahrung: Der Koch und seine Frau betreiben seit 2015 das Stadthallen-Restaurant in Freiberg am Neckar. Im Sterne-Lokal auf Burg Staufeneck absolvierte der 35-Jährige seine Ausbildung, im Alter von 25 Jahren machte er sich schon selbstständig und mit dem Stand Schillers Mitte ist er auf dem Stuttgarter Weindorf vertreten. Sehr professionell geht das Gastronomen-Paar also das Geschäft an, was sich auch an den teilweise identischen Speisekarten ihrer beiden Restaurants zeigt.