In Ludwigsburgs neuer Fantasy-Taverne treffen Rollenspiel-Fans auf Bio-Schnitzel vom Hällischen Schwein. Wir haben die „Abenteuerplatte“ und das besondere Konzept getestet.

In Ludwigsburg hat im Herbst letzten Jahres ein Lokal eröffnet, das Hexen, Zauberern, Trollen und Menschen gleichermaßen einen Hafen bietet. Was das bedeuten soll? Bei der Taverne Zum sorglosen Kobold hat man es mit einem Fantasy-Mittelalter-Themenrestaurant zu tun. Dabei hat das Betreiberehepaar Hofmann keine halben Sachen gemacht: Von den urigen Tischen aus Massivholz über die Steinkrüge, in denen Met serviert wird, bis hin zum Radleuchter – alles wurde sorgsam ausgesucht und versetzt einen ab der Türschwelle in eine andere Welt.

Im Sorglosen Kobold kann aber nicht nur gegessen, sondern auch gespielt werden: ob eines der vielen Gesellschaftsspiele aus dem hauseigenen Archiv oder ein selbst mitgebrachtes Spiel oder Rollenspiel. Wer spielen möchte, kann in einer Gruppe ab vier Leuten einen der speziellen Spieletische reservieren und hat einen Mindestverzehr von 25 Euro pro Nase, dafür gehört der Tisch den ganzen Abend ihnen.

Wir wollen aber nicht mit leerem Magen auf Spiele-Abenteuer gehen und rollen die Speisekartenschriftrolle auf. Die ist dem Hausmotto entsprechend mit zünftig-gutbürgerlichen Gerichten sowie allerlei Varianten von Met, Fruchtwein und Bier gespickt.

Vom Met-Krug bis zum Massivholz: Ein Hafen für Fantasy-Fans

Bei der „Abenteuerplatte für zwei Personen“ mit Aufschnitt, Schmalz, Leberwurst, Landjägern, eingelegtem Gemüse, Brot und Wurstsalat nach Wahl hat man sich für 28 Euro jedenfalls nicht lumpen lassen: Als Vorspeise geteilt, werden locker vier Personen satt. Auffällig schmackhaft sind sämtliche Fleischprodukte, allem voran das Schmalz. „Wir arbeiten mit der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) zusammen“, erklärt Lisa Hofmann. „Ihre Fleischprodukte sind Bio und vom glücklichen Tier, das war uns wichtig.“

Wer den Sorglosen Kobold besucht, sollte sich das Honigfleisch nicht entgehen lassen – es ist ein Highlight! Foto: Simon Granville

Die Top-Fleischqualität schmeckt man auch beim köstlich abgeschmeckten Pulled Pork in Dunkelbier-Honig-Soße auf zwei halben Brotscheiben (10 Euro), dem Schweineschnitzel vom Hällischen Landschwein mit Spätzle für 18 Euro sowie dem Zwiebelrostbraten mit kleinen Bratkartöffelchen für 28 Euro. Saftig, zart, intensiv im Eigengeschmack – so muss das. Aber auch die veganen Serviettenknödel mit veganem Pilzrahm (15 Euro) können mit Saftigkeit und einer Vielfalt an Pilzen punkten.

Zwiebelrostbraten & vegane Knödel: Kulinarik für hungrige Abenteurer

Dazu trinken wir ein „Kobold-Bier“ aus Bockbier, Kirschmet, Cola, und Limette und ein Met-Bier (0,5 L für 7 Euro), die genauso wie der Honig-Wein „Ragnarök“ in der Geschmacksrichtung Kirsche (0,2 L für 5 Euro) eher etwas für Abenteurer mit besonders süßem Zahn sind. Glücklicherweise ist unserer so ausgeprägt, dass auch den Armen Rittern mit Pflaumenkompott und Vanilleeis für 7 Euro zum Abschluss nichts im Wege steht. Drachen, passt auf, jetzt kommen wir angerollt!

Taverne zum sorglosen Kobold, Heilbronner Straße 40, Ludwigsburg, Tel. 07141/473 02 89. Montags, donnerstags und freitags von 17 bis 22.30 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 15 bis 22.30 Uhr. www.sorgloserkobold.de

Bewertung

Essen: ****

Service ****

Atmosphäre: *****

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)