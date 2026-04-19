In Ludwigsburgs neuer Fantasy-Taverne treffen Rollenspiel-Fans auf Bio-Schnitzel vom Hällischen Schwein. Wir haben die „Abenteuerplatte“ und das besondere Konzept getestet.
In Ludwigsburg hat im Herbst letzten Jahres ein Lokal eröffnet, das Hexen, Zauberern, Trollen und Menschen gleichermaßen einen Hafen bietet. Was das bedeuten soll? Bei der Taverne Zum sorglosen Kobold hat man es mit einem Fantasy-Mittelalter-Themenrestaurant zu tun. Dabei hat das Betreiberehepaar Hofmann keine halben Sachen gemacht: Von den urigen Tischen aus Massivholz über die Steinkrüge, in denen Met serviert wird, bis hin zum Radleuchter – alles wurde sorgsam ausgesucht und versetzt einen ab der Türschwelle in eine andere Welt.