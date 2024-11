Neues Restaurant in Ludwigsburg: Im Enshi gibt’s asiatisches Potpourri mit Pekingente und Sushi

Neues Restaurant in Ludwigsburg

Im Enshi in Ludwigsburg werden sowohl Sichuan-Rind als auch Sushi serviert. Markenzeichen ist aber die Pekingente. Funktioniert der Mix?











Jiebo Yi möchte den Ruf der chinesischen Küche in Deutschland aufpolieren: Im Enshi in Ludwigsburg serviert er einige Spezialitäten aus seiner Heimat, die nichts mit dem All-you-can-eat-Elend vergangener Jahrzehnte zu tun haben sollen. Allerdings setzt er dabei nicht konsequent auf eine der facettenreichen chinesischen Regionalküchen, sondern offeriert ein Potpourri an chinesischen und japanischen Speisen – von Sushi bis Sichuan-Rind.