Neues Restaurant in Ludwigsburg: Grenzenloser Genuss im Restaurant der Blutsbrüder

1 Die Blutsbrüder Fabian und Jonas Zikofsky mit Servicekraft Maike Sendelbach Foto: Simon Granville

Nach vielen Jahren Erfahrung in der Gastronomie haben sich Fabian und Jonas Zikofsky als Blutsbrüder selbstständig gemacht. Große Portionen, viel Geschmack – unser Gastrokritiker hat an der deutsch-internationalen Küche nur wenig zu mäkeln.











Wenn man es mit Mitte dreißig auf über dreißig Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie bringt, dann ist das schon eine Leistung – auch wenn es wie im Falle der Blutsbrüder auf das Wort „zusammen“ ankommt. Fabian und Jonas Zikofsky also haben schon viel gemacht, der eine als Koch, der andere im Service, auch schon zusammen als Küchenchef und Restaurantleiter im Plenum am Landtag etwa. In Ludwigsburg haben sich die Brüder im Stadtteil Oßweil selbstständig gemacht an einer Adresse, die mal ein Wirtshaus war, aber auch längere Zeit leer stand. Nun lebt der alte Gasthauscharme mit seinem gefliesten Boden und präsentem Geräuschpegel wieder hoch. An der Akustik werde noch gearbeitet, heißt es.