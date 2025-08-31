Neues Restaurant in Ludwigsburg: Die Pizza im VfB-Spieler-Lokal Quindici ist ein Volltreffer

Der Ex-VfB-Spieler Boka punktet in seinem neuen Restaurant mit neapolitanischer Pizza. Aber nicht alles ist erstklassig, findet unsere Testerin Kathrin Haasis.
Wie so manchem Fußballer ist auch Arthur Boka nach dem Karriereende langweilig geworden. „Immer nur am Strand, das ist nichts für mich“, sagte er einer Boulevard-Zeitung nach zehn Jahren in Málaga. Nun ist der Mann, der von 2006 bis 2014 für den VfB auflief, zurück in der Region – und wie viele seiner Kollegen in die Gastronomie eingestiegen. „Richtig gutes Essen“ will der 41-Jährige im Quindici, das nach seiner Rückennummer 15 und einem Dorf bei Neapel benannt ist, bieten. Das Lokal hat wenig Bundesliga-Glamour, sondern ist die mit gerahmten Trikots ausgestattete Vereinsgaststätte des Ludwigsburger Tanzclubs. Nett eingerichtet ist der Innenraum mit gepolsterten Stühlen und karierten Tischdecken. Auf der Terrasse sitzen die Gäste schön im Grünen, jedoch auf harten Holzbänken.