Mitten in der Coronakrise haben Mohammad Reza Farzaneh und seine Mitarbeiterin Mozhteh Rakhshan das Restaurant Teheran in einer ehemaligen Kneipe in Kirchheim/Teck eröffnet. Dazu gehört schon eine Portion Mut, doch nach vielen Jahren als Koch in der Gastroszene, unter anderem im Sultan Saray in Stuttgart, sei das der richtige Schritt gewesen. „Es war volles Risiko, aber wir haben es geschafft“, sagt Mozhteh, die in dem Lokal am Altstadtring die aromatischen Spezialitäten aus dem vorderasiatischen Raum serviert. Traditionell ist die persische, oder auch iranische Küche beeinflusst von Nachbarregionen wie Syrien und der Türkei. So wundert es nicht, dass auf der Karte des Teheran auch viele Grillgerichte wie Kebab zu finden sind, und dass jedes Hauptgericht mit Reis oder Fladenbrot serviert wird. Allerdings hätten sie einige Gerichte schon etwas an den deutschen Geschmack angepasst, sagt Mozhteh.

Joghurt, Fleisch, Reis und Fladenbrot sind typisch

Zum kulinarischen Start eignet sich der Vorspeisenteller (für mindestens zwei Personen), der den Namen des Restaurants trägt (20,50 Euro): Hier präsentieren sich frittierte Auberginen und Schafskäseröllchen als gegarte Speisen. Eingelegte weiße Bohnen und vielerlei Dips – unter anderem aus dem für die persische Küche typischen Joghurt, Mast, – spielen die Hauptrollen bei diese kalten Entreés. Mal scharf, mal mit Spinat, mal mit Gurke und Knoblauch á la Tsaziki, mal mild mit Safran und Möhren.

Im Sommer eignet sich der kleine, schattige Außenbereich und ehemalige Biergarten, um sich durch die persische Küche zu probieren, im gedrungenen Innenraum des Fachwerkhauses gibt es Platz für rund 30 Personen. Sicherlich könnte man in Sachen Wohlfühlatmosphäre etwas verbessern, kulinarisch aber gibt es nichts zu meckern.

Würziges vom Grill und Safraneis mit Pistazien

Würzig und auf den Punkt gegrillt kommt das iranische Nationalgericht Tschelo Kebab Soltani (21,90 Euro) daher, bestehend aus zwei Fleischspießen, einem aus dünnem Lammrücken und einem aus Hackfleisch, dazu gibt es Safranreis und gegrillte Tomate. Beim ebenfalls sehr aromatischen Khoreschte Gheyme Bademjan (14,90 Euro) aus der vegetarischen Rubrik schwimmen gegrillte Auberginen und gelbe Linsen in einer pikanten Tomaten-Zwiebelsoße, dazu wird ebenfalls Safranreis serviert. Beide Portionen sind großzügig bemessen. Insgesamt haben Fleischfans hier eine sehr große Auswahl, was allerdings der typischen persischen Küche entspricht, wie wir von der bemühten und sehr freundlichen Bedienung erfahren. Allein wer es eilig hat, könnte hier möglicherweise ungeduldig werden.

Typisch persisch das Dessert, Safraneis mit Pistazien – es bildet den süßen und doch nicht zu süßen Schlusspunkt.

Teheran, Plochinger Straße 2, Kirchheim Teck, Telefon 070 21/956 14 06, geöffnet Montag und Mittwoch bis Donnerstag 11 bis 22, Freitag und Samstag 11 bis 23, Sonntag 12 bis 22 Uhr. www.teheran-persisches-restaurant.de

