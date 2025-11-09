Neues Restaurant in Herrenberg: Ulrichs ist das beste Lokal, das sich ein Verein wünschen kann

Burger, Pizza und Schnitzel serviert Ulrich Jahn im Tennisclub Herrenberg. Das klingt nach Standard, doch seine Gerichte haben viel Niveau, findet unsere Testesserin Kathrin Haasis.
Natürlich gibt es im Tennisclub Herrenberg Pommes (5 Euro). Überhaupt liest sich die Speisekarte auf den ersten Blick wie die eines klassischen Vereinslokals. Ein Burger (14 Euro) ist auch zu haben – allerdings im selbst gebackenen Brioche Bun und mit hausgemachter Sauce. Schnitzel brät Ulrich Jahn, aber ein echtes Wiener vom Kalb, die Semmelbrösel für die Panade bestellt er in München. Das Gericht ist für ihn „eine Leidenschaft“: Als Küchenchef vom dortigen Café Reitschule gewann er 2015 eine Schnitzel-Spezial-Folge der TV-Show „Mein Lokal, dein Lokal“. Den Teig für seine Pizzette lässt er 72 Stunden fermentieren, belegt sie mit San Daniele Schinken, getrockneten Tomaten und Rucola (16 Euro) und backt sie in seinem neuen, für neapolitanische Pizza zertifizierten Ofen. Die Version mit Schwarzwälder Schinken, Schmand und roten Zwiebeln soll zum Aushängeschild werden.