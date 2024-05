9 Bei Andreas Blum im Fässle schmeckt man die Ambitionen. Foto: /Ines Rudel

Die schwäbischen Klassiker stehen bei Blums Goldenem Fässle logischerweise auf der Karte, man schmeckt und sieht aber die Ambitionen des Chefs. Mit vielen Details hebt sich die Gaststätte durchaus ab, findet unser Restaurantkritiker Matthias Ring.











Link kopiert



Der Rostbraten ist und bleibt ein Referenzgericht in der schwäbischen Wirtschaft, für das man allerdings vielerorts inzwischen weit über 30 Euro investieren muss, auch für Massenware aus Übersee. In Blums Goldenem Fässle bekommt man ihn für 27,80 Euro vom Simmentaler Rind. Das zarte Fleisch mit geschmelzten Zwiebeln obenauf und Wurzelgemüse an der Seite ist gut gewürzt, der Garpunkt medium perfekt getroffen. Da nehmen wir den Aufpreis für „Beilagenänderungen“ von 2,50 Euro für Spätzle statt Bratkartoffeln gerne in Kauf, denn wie auch die saubere Soße sind sie hausgemacht, also handgeschabt.