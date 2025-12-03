Neues Restaurant in Echterdingen: Hier gibt es das „Beste aus Asien“ – auch nach Hause geliefert

In Echterdingen hat ein neues asiatisches Lokal aufgemacht – dabei gibt es auf der Filderebene schon etliche. Was ist das Besondere an „Soo Yum“?
Die klassische Mittagspause ist eigentlich schon vorbei, und trotzdem brummt es noch an diesem Montag bei Soo Yum. Reichlich Kundschaft sitzt beim Essen im kleinen Lokal an der Tübinger Straße in Echterdingen. Während in der Küche die Woks brutzeln und Männer mit schwarzen Warmhalteboxen ein- und ausgehen, stehen zwei hungrige Kundinnen vor der überdimensionalen Speisekarte, die über der Theke hängt, und überlegen, wonach ihnen der Sinn steht. Es scheint zu laufen im Lokal, und das, obwohl es erst vor Kurzem eröffnet hat.