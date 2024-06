1 Giosué Tolomeo hat sich mit Pia in Bietigheim einen Traum erfüllt. Foto: Simon Granville

Ein junges, hungriges Team hat das alte Gasthaus Bären in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) komplett umgekrempelt und noch viel vor.











Der blaue Vorhang geht auf – und die Show kann beginnen. So in etwa landet man bei Pia. Mitten in der Bietigheimer Altstadt, direkt am Flüsschen Metter gelegen, öffnet man die Tür, schiebt besagten blauen Samtvorhang zur Seite und steht mittendrin im ehemaligen Gasthaus Zum Bären. Das man nicht wiedererkennt. Pia ist neu, Pia ist anders. Das zeigt Giosué Tolomeo mit seinem Restaurant in jedem Winkel, auf jedem Teller, in jedem Detail.