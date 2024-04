1 Ein Party-Gericht: die Tacos von Minz & Kunz in Bietigheim. Foto: /Simon Granville

Am Bietigheimer Marktplatz hat sich Minz & Kunz als Adresse für modern-kreatives Essen, lokale Weine und eine angenehme Atmosphäre etabliert. Ein Ausflug in die Altstadt lohnt sich, findet unsere Testesserin Kathrin Haasis.











Link kopiert



Die Adresse ist einfach schön: Am Marktplatz 1 befindet sich das Minz & Kunz in Bietigheim-Bissingen. Umgeben von Fachwerkhäusern, gegenüber dem Arkadengebäude und im Schatten des Rathauses mit Erkertürmchen und Kunstuhr lässt es sich im Sommer sehr beschaulich draußen sitzen. Vom Restaurant aus, das einst ein Reformhaus war, bieten große Fensterscheiben einen Blick auf das historische Ambiente. Als Saskia und David Rau vor drei Jahren das Lokal angeboten wurde, konnten sie also nicht Nein sagen. Zumal der Koch und die Hotelfachfrau das Geschäft verstehen, im Jahr 2020 haben sie mit dem Reinhardts und dem Soleiada auch zwei Hotels in Bietigheim-Bissingen übernommen.