Neues Restaurant in Bad Cannstatt: So schmeckt die neue alte Heimat in der Weinstube Zaiß

Der gebürtige Cannstatter Holger Waiblinger ist ein Glücksfall für Stuttgarts größten Stadtteil. Mit ihm geht das Leben weiter in der traditionsreichen Weinstube Zaiß.
Die Leute haben „ein Stück Heimat zurück“, höre Holger Waiblinger immer mal wieder. Seit Anfang des Jahres ist er der neue Pächter der Weinstube Zaiß. Dort war es fast drei Jahre lang still, nachdem sich Margret Zaiß im Alter von 73 Jahren zurückgezogen hatte. Beinahe wäre es auch bei Holger Waiblinger soweit gewesen. Dann aber hat er sich nach 22 Jahren im Haus am See überreden lassen, mit seinen 64 Jahren und einem Großteil seines Teams vom Max-Eyth-See zu übernehmen. Dafür hat er wie auch Margret Zaiß noch einmal kräftig investiert in die Cannstatter Institution am Rande der Fußgängerzone. Die Küche ist neu ausgestattet, das Wengerstüble aufgehübscht, im Hauptraum steht auf Holzplanken „Wein schenkt Freude“. Ansonsten ist vieles beim Alten: Fischgrätparkett, bunt gemusterte Sitzbänke, blanke Holztische. Neu sind die Öffnungszeiten. Nach dem Mittagstisch für 10,50 Euro ist durchgehend bis zum Abend geöffnet.