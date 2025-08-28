Neues Restaurant in Asperg: Im Vamos trifft spanisches Feuer auf schwäbische Exzellenz

Spanische und schwäbische Spezialitäten – auch mal in einem Gericht vereint – bietet das neue Restaurant „Vamos“ in Asperg (Kreis Ludwigsburg). Zur Eröffnung gibt das Team Vollgas.
Am Hohenasperg startet ein spannendes kulinarisches Projekt. Adrienn Csernak erfüllt sich im Vereinsheim bei den Asperger Kleintierzüchtern oberhalb des Schanzackers einen lang gehegten Traum: Die Kornwestheimerin eröffnet am Samstag das „Vamos“. Klingt spanisch, ist es auch. Aber dahinter steckt viel mehr als Tapas und Chorizo.