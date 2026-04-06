Neues Restaurant im Westen: Fleischtürme, Fisch und Fusion – so schmeckt es im Kaito

Fusionküche, die nicht beliebig wirkt: Im Kaito in Stuttgart-West verbinden zwei Brüder Einflüsse aus Japan und Südamerika zu einer eigenständigen Handschrift.
Den südamerikanischen Kontinent und Japan trennen etwa 18.000 Kilometer. Dass sich die beiden Länderküchen trotz dieser Entfernung und eines Zeitunterschieds von circa zwölf Stunden mit ihren Zutatenkombinationen zu einer Mixtur einlassen, ist ein wahrer Glücksfall. Das haben auch die Brüder Tran Hai Do und Dang Bui erkannt. Ihre Fusionsküche vereint Elementen aus Japan, Vietnam, Peru und Chile. Ihr neues Restaurant haben sie passenderweise nach dem japanischen Wort für Entdecker benannt.