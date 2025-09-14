Neues Restaurant im Test: Ein neuer Lieblingsort im Remstal

Hausgebackenes Brot, tolle Pastete vom Landschwein und Reisauslauf mit Nostalgie-Faktor. In der Krone Geradstetten ist man auf einem guten Weg, meint unsere Autorin Anja Wasserbäch.

Dieses Restaurant braucht wahrlich keine Empfehlung. Es ist ein Donnerstagabend in den Sommerferien, und die Krone Geradstetten ist rappelvoll. Das Lokal in dem altehrwürdigen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert ist ein Traditionshaus mitten im Ort. Es sind alte und junge da, hier eine Familienfeier, an einem anderen Tisch treffen sich Kumpels zum legeren Biertrinken und essen auch eine Kleinigkeit. Man merkt schon: Der frische Wind tut der Wirtschaft in Remshalden sehr, sehr gut. Und es kommt an, was die Neuen hier so machen.

Übernommen wurde die Krone Geradstetten im Mai von der jungen Familie Kübler: Silva Kübler kümmert sich um Service, Buchhaltung und Büro, ihr Mann Manuel ist der Küchenchef. Gelernt hat er im Lamm in Hebsack (und dort auch seine Frau kennengelernt), er war im Schwarzen Adler in Oberbergen im Weingut Franz Keller, in Salzburg im Restaurant Pfefferschiff und zuletzt Küchenchef in den Brunnenstuben in Waiblingen-Beinstein.

Ehrliche Küche, die zugänglich ist

Ungeplant kamen sie zur Krone Geradstetten, für die Betreiberfamilie jedoch ein Wunschobjekt. „Dieses Haus hat Tradition, und es ist sehr schön“, so Manuel Kübler. Die jungen Eltern wohnen im Ort und sind ein gut eingespieltes Team, im Service arbeiten noch zwei Kollegen mit. Sie wollten ein schönes Gasthaus, ehrliche Küche, die „noch zugänglich ist“.

Es ist ein entspanntes Ambiente mit blanken Holztischen, der Service wunderbar sympathisch und unkompliziert. „Hat’s geschmeckt?“, fragt der Restaurantleiter Michele Merola. Und man kann nur wohlig gesättigt am Ende des Abends mit einem „Ja, und wie!“ antworten.

Das hat schon damit zu tun, dass hier eine durchaus traditionelle Küche mit Zeitgeist kombiniert wird, regionale Produkte verwendet werden. Los geht es mit hausgebackenem Brot und etwas zu kalter Butter (3 Euro). Aber das sind Petitessen. Als Vorspeise überzeugt die hausgemachte Pastete vom Landschwein mit schmackhaftem körnigem Senf und einem Kräutersalätchen (15 Euro) auf ganzer Linie. Auch die vegetarische Alternative Ziegenfrischkäse aus Weil im Schönbuch mit Ragout von Kirschtomaten ist eine Wucht (15 Euro).

Pastete vom Landschwein vorneweg. Foto: Schlemmerbäch

Es geht zumindest beim Fleisch nicht ganz auf diesem Level weiter. Das panierte Kotelett vom Landschwein ist leider aus, daher fällt die Wahl auf das Schnitzel von der Tageskarte, bei dem die Panade fluffiger sein müsste (30 Euro), toll ist, dass der Kartoffelsalat mit etwas Gurkenscheibchen versehen wurde. Großartig und eine unfassbar große Portion sind die Spinat-Schwarzbrotknödel mit einer schmackigen Weißweinsauce und samtenem Spitzkraut (21 Euro).

Nostalgie auf dem Teller

Im offenen Ausschank gibt es einen ganz wunderbaren Auxerrois (13,50 Euro für 0,2 l), der die Gerichte toll ergänzt. Bei den Desserts geht es mindestens so gut weiter wie davor. Die Messlatte liegt dementsprechend hoch. Die Mandelflädle mit Aprikosen und Vanilleeis (11 Euro) sind fein im Geschmack und eine ordentliche Portion. Auf der Tageskarte gibt es noch ein süßes Gericht, das so manchen Schwaben in seine Kindheit zurückbeamt: Reisauslauf mit Zwetschgenkompott und Joghurteis. Ja, die neuen Betreiber der Krone in Geradstetten sind auf einem sehr guten Weg.

Gasthof Krone Geradstetten, Obere Hauptstr. 2, 73630 Remshalden. Telefon: 07151/2561021, www.kronegeradstetten.de

Öffnungszeiten: Di, Fr, und Sa 18:00-21:30, Mi und Do 12:00-14:00 und 18:00-21:30, So und Mo Ruhetag. Nicht barrierefrei, draußen sitzen, Parkplätze

Ambiente: 4 Sterne, Essen: 4 Sterne, Service: 4 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern