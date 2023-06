10 Inhaber Flavio Meli (links) und sein Koch Giulio De Vita Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Lage ist nicht prickelnd, das Lokal ist klein: Aber was Flavio Meli daraus gemacht hat, ist große Klasse, findet unser Restauranttester Matthias Ring. Der klassische Eckitaliener bietet einige positive Überraschungen.









Auch für die erste Neueröffnung des Jahres hat nun die schwierigste Zeit des Jahres begonnen. Denn das Capriccio im sehr urbanen Umfeld an der Ecke Dobelstraße/Hohenheimer Straße hat wie seine Vorgänger Tafelberg und Botti nun mal keinen richtigen Außenbereich. Aber Flavio Meli, der nach Erfolgen mit Locations in Catania und Bologna vor zwei Jahren dauerhaft nach Stuttgart gekommen ist, wo sein Vater schon vor einem halben Jahrhundert mit einer Pizzeria durchgestartet war, weiß, worauf er sich an dieser Ecke eingelassen hat. Und wie es scheint, wissen nach den ersten gut laufenden Monaten auch schon viele Schwaben, dass Dolce Vita nicht zwingend auf einer Piazza stattfinden muss.