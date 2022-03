1 An der Königstraße 17 will McDonald’s Ende April ein neues Restaurant auf drei Stockwerken eröffnen. Foto: /ubo

Mit neuem Design, Tischservice und einer gelben Treppe als Attraktion will McDonald’s eine Filiale auf drei Stockwerken an der Oberen Königstraße eröffnen. Die Burgerkette glaubt an die Zukunft der Fußgängerzone, deren Abgesang bereits angestimmt wurde.















Link kopiert

Als Stadt der Maultaschen und Spätzle mag Stuttgart gelten – in Wahrheit aber sind Burger die Nummer eins beim gastronomischen Angebot. Immer mehr Fastfood-Ketten haben sich im Kessel in den vergangenen Jahren angesiedelt. Auch McDonald’s, weltweit der Umsatzriese bei den Schnellrestaurants, der einst in Stuttgart eine neue Ära der Ernährung begonnen hat, legt noch eins drauf: Ende April will der Marktführer an der Königstraße 17, also in der Mitte der Fußgängerzone, eine Filiale auf drei Stockwerken (inklusive Keller) eröffnen. Das Design wird völlig neu. Es heißt Ray. Als eine der ersten Innenstadt-Restaurants in Deutschland will McDonald’s in Stuttgart die neue Optik starten. „Es wird Tisch-Service angeboten und drei doppelseitige Bestellterminals geben“, sagt Carolin Vuotto, die Sprecherin des Unternehmens, auf Anfrage unserer Zeitung. 148 Sitzplätze sind hier auf 260 Quadratmeter geplant.

Der genaue Eröffnungstermin hängt vom Verlauf des Umbaus ab

Eine weitere Attraktion an diesem neuen Standort wird eine gelbe Treppe, die laut McDonald’s in dieser Form in Deutschland zum ersten Mal umgesetzt wird. Franchise-Nehmer ist Michael Betzien, der bereits ein Restaurant der Burgerkette im Milaneo betreibt. McDonald’s wird den Standort an der Königstraße 1b beibehalten. „Der neue Platz ist ideal für uns“, freut sich Sprecherin Vuotto. Schon mehrfach wurde der Abgesang auf Stuttgarts große Fußgängerzone angestimmt. McDonald’s glaubt an die Zukunft der Königstraße und investiert deshalb dort. Der genaue Eröffnungstermin hänge vom Verlauf des Umbaus ab, sagt Vuotto.