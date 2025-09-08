Neues Restaurant Bahagina: Lohnenswerter Abstecher ins Bohnenviertel

Ostafrikanische Küche ist keine Seltenheit mehr in Stuttgart. Das Bahagina bietet zwar auch die Klassiker eritreischer Küche – aber noch einiges mehr.

In der Wagnerstraße 30 im Stuttgarter Bohnenviertel trifft schwäbisch- rustikale Gaststuben-Gemütlichkeit schon seit vielen Jahren auf Dekoration aus Afrika. 16 Jahre lang hat Tesfamicael Sare in der ehemaligen Szenekneipe Eger eritreische Küche serviert, vergangenen Herbst ist er mit seinem Lokal Injeera an den Rotebühlplatz umgezogen. Fans ostafrikanischer Küche kommen in der Wagnerstraße 30 trotzdem weiter auf ihre Kosten: Hier hat der Eritreer Zemikiel Ghebretinsae übernommen, der vor ungefähr zehn Jahren nach Deutschland kam. Bahagina hat er das Restaurant genannt, Hoffnung.

Das eritreische Grundnahrungsmittel Injeera spielt auch im Bahagina mehr als eine Nebenrolle. Das weiche Fladenbrot aus fermentiertem Teffmehl, dem Mehl der Zwerghirse, ist Beilage, Unterlage und Besteck in einem. Wer einmal versucht hat, diese luftigen Pfannkuchen selbst herzustellen, weiß: Das ist eine knifflige Angelegenheit.

Wir bestellen eine Probierplatte, wie sie in den meisten ostafrikanischen Restaurants angeboten wird: Hier heißt sie „Bebeaynetu – Bahagina Spezial“ (ab 20,50 Euro für eine Person) und bietet einen abwechslungsreichen kulinarischen Einblick – bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sind begeistert, als wir die mundgerecht geschnittenen Rind- und Hähnchenstückchen ins Brot wickeln. Das Injeera ist dunkler, als wir es kennen, und hat ein fein-nussig-säuerliches Aroma. Das Fleisch ist zart, die Soßen punkten mit geschmacklichem Tiefgang. Chili, Paprika, Knoblauch, Ingwer, Kreuzkümmel, Koriander: Eine Fülle von Gewürzen bereichert auch die vegetarischen Probierhappen, darunter pikante Linseneintöpfe, würzige Okra-Schoten und der vegetarische Klassiker Alicha, das ist ein Eintopf mit Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Bohnen und Weißkohl. Ein frischer Beilagensalat liegt ebenfalls auf dem Injeera.

Ein weiteres Highlight auf der Speisekarte ist die vegetarische Probierplatte (ab 17,90 Euro). Und wer ein Lieblingsgericht gefunden hat, kann es auch als einzelne Hauptspeise bestellen (vegetarisch ab 14,50 Euro). Fans scharfer Küche sind mit Leb Leb (19,90 Euro) bestens bedient: Das Rindfleisch ist perfekt angebraten und hat schöne Röstaromen, innen ist es äußerst zart. Die Soße ist gehaltvoll, aber nicht zu ölig. Wer sich nicht die Hände schmutzig machen möchte, für den liegen Messer und Gabel bereit. Und Neulingen, die etwas überfordert vor dem Fladenbrot sitzen, wird freundlich geholfen.

Fazit: Der neue Betreiber des Bahagina kann guter Hoffnung sein, im Bohnenviertel zu reüssieren – das Essen hat auf jeden Fall satte vier Sterne verdient. Besonders schön speist es sich bei sonnigem Herbstwetter auf der Terrasse mitten im Bohnenviertel.

Bahagina, Wagnerstraße 30, Stuttgart, 07 11 / 91 26 19 62. Geöffnet montags bis sonntags 14.30 bis 0 Uhr, dienstags Ruhetag. bahagina.com