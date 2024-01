Neues Restaurant auf dem Killesberg: Das New Josch bietet edle Küche fürs Quartier – und bald den Stern?

1 Sven Lacher und Cindy Volkmer in ihrem schicken Esszimmer. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Es ist immer so eine Sache mit den Gourmettempeln. Das New Josch schafft es, ein nobles und ein gemütliches Ambiente zu verbinden. Beim Essen fehlt unserem Restauranttester Michael Weier allerdings der Wow-Effekt.











Wenn man ein Esszimmer für das Wohngebiet auf dem Killesberg einrichten wollte, dürfte es in etwa so ausschauen wie das die Räume im New Josch. Elegant ist das Ambiente und doch wohnlich gemütlich mit den hellen Holztönen. Ein Tempel für feine Speisen, der dennoch nicht verkrampft wirkt, sondern locker-lässig. Wie ein schönes Esszimmer eben. Über mehrere Jahre befand sich hier ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Lokal. Dieser soll in Zukunft wohl auch wieder glänzen. Mit Sven Lacher kocht deshalb ein junger Mann, der zuvor im Danza in Ludwigsburg seine Ambitionen zeigen durfte, die er auch damals schon eindeutig formuliert hat. Nun geht er diese schwierige Aufgabe im New Josch an.