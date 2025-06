Neues Reality-Format: Jasmin Herren und Georgina Fleur mit dabei

"Oh je, Text lernen!" Rennfahrerin Carrie Schreiner spielt Gastrolle bei "Alles was zählt"

"Jaaa, wie cool" und "Oh je, Text lernen!" - so reagierte Carrie Schreiner auf das Angebot von "Alles was zählt". Die Rennfahrerin spielt sich in der RTL-Serie selbst.