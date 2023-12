Neues Ranking für 2023: Britische Königsfamilie: Niemand arbeitet mehr als dieser Royal

1 Die Familie von König Charles auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Foto: imago/Parsons Media

Die arbeitenden Mitglieder des britischen Königshauses sind viel unterwegs. Die meisten Termine nimmt aber nicht König Charles wahr - das ist der fleißigste Royal.











Link kopiert



Die Mitglieder des britischen Königshauses haben auch im Jahr 2023 wieder zahlreiche Auftritte hingelegt. Auf die meisten Termine kommt aber nicht König Charles III. (75), sondern dessen Schwester: Prinzessin Anne (73) war in diesem Jahr das am härtesten arbeitende Mitglied der Royals. Sie kommt der britischen Zeitung "The Telegraph" zufolge auf 457 Verpflichtungen.