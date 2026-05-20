Neues Radverkehrskonzept: Verein Zweirat befürchtet Verzögerung beim Ausbau des Radverkehrs in Stuttgart

Der Verein Zweirat sieht die Überarbeitung des Radverkehrskonzepts skeptisch. Statt konkreter Pläne komme alles auf den Prüfstand, kritisiert Vorsitzender Karsten Wirth.
Mit einer Auftaktveranstaltung im Rathaus hat die Stadt Stuttgart am 30. April die Überarbeitung des 17 Jahre alten Radverkehrskonzepts gestartet. Die Stadt begründet die Maßnahme mit veralteten Standards und neuen Regelwerken – etwa durch die StVO-Novelle. Noch bis zum 5. Juni können Bürger ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Doch statt Zustimmung für den Prozess erntet die Verwaltung Kritik. Der Verein Zweirat, das alternative Radforum für Stuttgart, bemängelt vor allem die Aussage von Stephan Oehler, Leiter der Abteilung Verkehrsplanung, dass alles auf den Prüfstand komme. „Wir befürchten, dass das neue Konzept erst einmal den Ausbau des Radverkehrs verlangsamen wird“, sagt der Vorsitzende Karsten Wirth.