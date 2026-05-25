Neues Quartier in Wendlingen: Siegerentwurf für neues Stadtquartier steht fest

In zentraler Lage soll in Wendlingen ein neues Quartier entwickelt werden. Sechs Fachbüros wurden zu einem städtebaulichen Wettbewerb unter dem Slogan „Tor zur Innenstadt“ eingeladen, und das Ergebnis liegt nun vor: Überzeugt hat die Fachjury der gemeinsame Entwurf der beiden in Tübingen ansässigen Büros Baisch+Fritz BDA in Kooperation mit der Architekten und Stadtplaner-Partnerschaft Hähnig/Gemmeke.

„Das Konzept zeigt beispielhaft eine gelungene Symbiose aus einem robusten städtebaulichen Gerüst und einem flexiblen, sich ergänzenden Nutzungsmix und zeitgerechter Architektur, die starke Identität im Stadtkern schafft“, heißt es in der Begründung. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 4666 Quadratmetern an der Ecke der Alb- und der Weberstraße.

Das Areal soll an einen Investor verkauft werden

Die Eigentümerschaft des Areals ist geteilt: Rund 860 Quadratmeter, auf denen das inzwischen abgerissene Gebäude Albstraße 29 stand und die interimsweise diesen Sommer erneut als Wendlinger Stadtstrand genutzt werden, befinden sich im Besitz der Stadt. Der gegenüberliegende Gebäudekomplex Albstraße 23 bis 25 (Baujahr 1961), der mit bislang ungenutzten Freiflächen insgesamt 3088 Quadratmeter umfasst, gehört der Wendlinger Familie Benner, die schon lange eine Neuordnung des Gebäudeensembles plante. Die Stadt wiederum liebäugelte für ihr Grundstück ursprünglich mit einem Ärztehaus. Davon nahm die Verwaltung aber jüngst Abstand.

Das Areal soll aber wie geplant an einen Investor verkauft werden. Der Grund hierfür: Mitten im laufenden Wettbewerbsverfahren wurde der Stadt ein alternatives Objekt nur unweit entfernt angeboten. „Wir werden voraussichtlich ein rein kommunales Ärztehaus in einem Bestandsgebäude im Bereich der oberen Weberstraße in Richtung Albstraße projektieren“, teilte Wendlingens erster Beigeordneter Markus Lämmle mit. Dem Investor stehe es dann frei, ob in der Albstraße 29 zu den geplanten Gewerbeflächen im Erdgeschoss sowie den Wohnungen in den Obergeschossen noch weitere Facharztpraxen eingerichtet werden oder ob die Flächen anderweitig genutzt werden: „Das wird sich dann aus dem Ergebnis des Investorenauswahlverfahrens ergeben“, so Lämmle weiter. Er kündigte dabei insbesondere hinsichtlich des Nutzungskonzepts eine enge Abstimmung mit der Familie Benner an.

So soll das neue Stadtquartier in Wendlingen mal aussehen. Visualisierung: Baisch+Fritz/ Hähnig/Gemmeke Foto: oh

Der Siegerentwurf sieht ein vierteiliges Gebäudeensemble mit bis zu sieben Geschossen vor. Den Auftakt bildet das direkt an der Albstraße gelegene WENA-Haus mit integrierter Markthalle und gastronomischen Angeboten sowie einer öffentlich zugänglichen Dachterrasse namens „Stadtbalkon“. Im hinteren Bereich sind zwei weitere Baukörper angesiedelt, die größtenteils als Wohnraum genutzt werden können. Grüne Innenhöfe und eine Gasse als Kommunikationszone sollen das neue Quartier auflockern und für Wohlfühlatmosphäre sorgen, wie Architektin Anette Hähnig, die auch an der Hochschule für Technik Stuttgart lehrt, erläuterte.

Mit den voneinander unabhängigen Baukörpern wurde zudem eine wichtige Wettbewerbsbedingung erfüllt: „Das Konzept sieht vor, dass abschnittsweise gebaut werden kann“, sagte Hähnig. Geplant sind auch zwei größere Tiefgaragen, eine einheitliche Fassadengestaltung und viel Grün. Die flexiblen Grundrisse in den Gebäuden lassen viel Gestaltungsspielraum: „Vom Büro über die Markthalle bis hin zu den Wohnungen können die Flächen so langfristig genutzt werden“, erklärte Stadtplaner Paul Gemmeke. Vor allem das Wohnraumangebot soll sich für alle Altersstrukturen eignen, sogar betreutes Wohnen sei möglich.

Er habe selten einen so schlüssigen Entwurf für ein neues Quartier gesehen, lobte Lämmle, der selbst Stadtplaner ist. „Jetzt steht die Skizze, aber es wird natürlich nicht alles so kommen. Auch mit der Umsetzung wird es wohl noch eine Weile dauern, aber die Grundstruktur haben wir nun.“ Der Öffentlichkeit wird der Siegerentwurf am 17. Juni im dritten Bürger-Planer-Dialog mit der Wendlinger Bürgerschaft vorgestellt.