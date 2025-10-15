Neues provokantes Produkt bei Skims: Kim Kardashian verkauft jetzt Unterhosen mit Fake-Schamhaar

Mit ihrer Marke Skims hat Kim Kardashian schon so manches skurriles Produkt auf den Markt gebracht. Doch ihr neuester Coup übertrifft alles: String-Tangas mit künstlicher Schambehaarung in allen Farben und Formen.
"Gerade gelauncht: Der ultimative Busch. Mit unserer gewagten neuen Fake-Haar-Panty kann dein Teppich jede Farbe haben, die du möchtest", schreibt Kim Kardashians (44) Marke Skims auf Instagram. Und tatsächlich: Das Wäsche-Label der Unternehmerin verkauft jetzt String-Tangas mit künstlicher Intimbehaarung.