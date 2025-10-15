Neues provokantes Produkt bei Skims: Kim Kardashian verkauft jetzt Unterhosen mit Fake-Schamhaar

Mit ihrer Marke Skims hat Kim Kardashian schon so manches skurriles Produkt auf den Markt gebracht. Doch ihr neuester Coup übertrifft alles: String-Tangas mit künstlicher Schambehaarung in allen Farben und Formen.

"Gerade gelauncht: Der ultimative Busch. Mit unserer gewagten neuen Fake-Haar-Panty kann dein Teppich jede Farbe haben, die du möchtest", schreibt Kim Kardashians (44) Marke Skims auf Instagram. Und tatsächlich: Das Wäsche-Label der Unternehmerin verkauft jetzt String-Tangas mit künstlicher Intimbehaarung.

Zwölf Varianten für jeden Geschmack Der "Faux Hair Micro String Thong", wie das Produkt offiziell heißt, wird auf der Skims-Website als "unsere bisher gewagteste Unterhose" angepriesen. Laut Produktbeschreibung ist der String handgefertigt aus superfeinem, elastischem Mesh-Material. Der Clou: Auf der Vorderseite prangt eine Mischung aus lockigem und glattem Kunsthaar in zwölf verschiedenen Farbvarianten - von Blond und Glatt über Rot bis Braun oder Schwarz und Lockig. Der Preis für eine Unterhose liegt bei 42 Euro.

Die ganze Palette der Schamhaar-Slips zeigt Kim Kardashian auch in ihrer Instagram-Story. Wer jetzt aber eins der Stücke ergattern will, hat erst mal Pech: Die meisten Varianten waren bereits wenige Stunden nach dem Launch ausverkauft.

Präsentation mit Retro-Kampagne

Die Präsentation der "The Ulitimate Bush"-Kollektion erfolgte stilecht mit einer Retro-Kampagne, die an Game-Shows der 1970er Jahre erinnert - also die Zeit, in der natürliche Körperbehaarung voll im Trend war. In dem Video auf Instagram treten drei Models in einer Parodie der klassischen Frage "Passt der Teppich zu den Vorhängen?" gegeneinander an.

In einem weiteren Video stellt ein Model zudem die Möglichkeiten der neuartigen Unterwäschen-Mode klar: Die Schambehaarung muss jetzt eben nicht mehr zu den Haaren passen - "oder kann am Mittag gewechselt werden".

Geteilte Meinungen im Netz

Die Reaktionen auf Social Media fielen erwartungsgemäß heftig aus. "Wer hat denn danach gefragt?", kommentierte ein verwirrter Nutzer. Ein anderer fragte: "Ist alles in Ordnung?", und ein weiterer User drohte hinsichtlich so viel Geschmacklosigkeit mit einem Anruf bei der Polizei.

Doch es gab auch Stimmen, die Kardashians Marketing-Genie lobten. "Clevere Art, Leute auf eure Website zu locken, sie zum Lachen zu bringen und dann dazu zu bringen, niedliche Sachen zu kaufen, die sie gar nicht brauchen. Geniales E-Commerce-Team", schrieb ein Kommentator. Ein weiterer Nutzer schwärmte: "Ich liebe das kreative Storytelling."

Skims und die Kunst der Provokation

Die behaarte Unterhose reiht sich in eine Serie ungewöhnlicher Skims-Produkte ein, die regelmäßig für Schlagzeilen sorgen. Im Oktober 2023 brachte die Marke beispielsweise einen Push-up-BH mit eingebauten Nippeln auf den Markt, wahlweise mit oder ohne künstliche Piercings. Im vergangenen Juni erregte die "Ultimate Hips Collection" Aufsehen - Shapewear mit eingearbeiteten weichen Schaumstoffpolstern an den Hüften, die eine Sanduhr-Figur betonen sollen.

Schon im Juli folgte die "Seamless Sculpt Face Wrap", eine Art Gesichts-Shapewear, die laut Kardashian "ein Must-have für deine nächtliche Routine" darstellt. Die Gesichtsmaske aus dem charakteristischen formenden Stoff der Marke bietet Halt für Kiefer und Hals und lässt mit Klettverschlüssen am Nacken und Oberkopf festzurren.