Neues ProSieben-Format oder Aprilscherz?: Klaas Heufer-Umlauf versucht sich angeblich als Verbraucher-Experte

Gerade erst ist bekannt geworden, dass ProSieben-Allzweckwaffe Klaas Heufer-Umlauf (41) seine Show "Late Night Berlin" nach sieben Jahren beenden wird. Bereits wenige Tage später verkündet der Sender ein brandneues Format mit dem Moderator. So wird Heufer-Umlauf "noch im Frühjahr auf ProSieben und auf Joyn" durch die Sendung "Experte für alles - Das Verbrauchermagazin" führen, heißt es. Das klingt nach einer durchaus plausiblen Show-Idee - könnte aber genau so gut ein Aprilscherz sein.

Ziel des angeblichen Formats sei es, dass der TV-Star auf gewohnt unterhaltsame Weise "seine kundenfreundliche Seite" zeigt und gemeinsam mit Expertinnen und Experten dem Publikum Verbrauchertipps zu aktuellen Fragen gibt. Das reiche laut Pressemitteilung von einfachen Möglichkeiten, beim Bahnfahren Geld zu sparen, bis hin zu Hinweisen, welche Schadstoffe in alltäglichen Konsumgüter lauern.

ProSieben-Chef Hannes Hiller sieht in dem neuen Format, das als "Kompass im Verbraucher-Dschungel" angepriesen wird, den Beweis, dass der Sender "jetzt noch näher an die Zuschauerinnen und Zuschauer heranrückt. Wer informiert bleiben will, kommt an ProSieben nicht vorbei."

"Ich habe keine Lust mehr auf Late Night"

Auch für Klaas Heufer-Umlauf würde die Sendung eine Neuausrichtung darstellen. Ende März hatte er das Aus seiner Show "Late Night Berlin" mitgeteilt. Die Abschiedsfolge fiel mit nur etwa 13 Minuten kurz aus. Der Moderator erklärte darin: "Ich habe keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht." Auch auf Instagram schrieb er zu der Sendung "Danke, Ende".

Schon damals wurde jedoch angedeutet, dass bald schon etwas Neues auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten könnte. So sagte ein Off-Sprecher in der Abschiedsfolge: "Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt. Ist es nicht an der Zeit, Lebwohl zu sagen und diese Show hinter sich zu lassen, um etwas Neues zu beginnen?" Nun scheint klar: Damit war entweder sein Engagement als "Experte für alles" gemeint - oder ein sorgfältig geplanter Aprilscherz auf den Weg gebracht.