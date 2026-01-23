Patricia Clarkson ergänzt den Cast von Martin Scorseses neuem Projekt "What Happens at Night". An der Seite von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence entsteht damit ein hochkarätiges Ensemble für die Romanverfilmung. Für Clarkson und DiCaprio ist es eine Reunion.
Rund fünfzehn Jahre nach ihrem gemeinsamen Auftritt in "Shutter Island" kreuzen sich die Wege von Patricia Clarkson (66) und Leonardo DiCaprio (51) erneut. Die Schauspielerin wird laut dem Branchenmagazin "Deadline" Teil des Ensembles von Martin Scorseses kommendem Spielfilm "What Happens at Night". Neben DiCaprio steht auch Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (35) vor der Kamera des Regie-Altmeisters.