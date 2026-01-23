Patricia Clarkson ergänzt den Cast von Martin Scorseses neuem Projekt "What Happens at Night". An der Seite von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence entsteht damit ein hochkarätiges Ensemble für die Romanverfilmung. Für Clarkson und DiCaprio ist es eine Reunion.

Rund fünfzehn Jahre nach ihrem gemeinsamen Auftritt in "Shutter Island" kreuzen sich die Wege von Patricia Clarkson (66) und Leonardo DiCaprio (51) erneut. Die Schauspielerin wird laut dem Branchenmagazin "Deadline" Teil des Ensembles von Martin Scorseses kommendem Spielfilm "What Happens at Night". Neben DiCaprio steht auch Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (35) vor der Kamera des Regie-Altmeisters.

Scorsese selbst übernimmt neben der Regie auch die Produktion. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Horrorroman von Peter Cameron, das Drehbuch stammt aus der Feder von Patrick Marber. Das Projekt entsteht als Koproduktion von Apple Studios und Studiocanal.

Für DiCaprio markiert "What Happens at Night" die Fortsetzung einer der fruchtbarsten Regisseur-Schauspieler-Beziehungen Hollywoods. Zuletzt arbeiteten beide für Apple an "Killers of the Flower Moon", der zehn Oscar-Nominierungen einheimste. Lawrence bringt ebenfalls Apple-Erfahrung mit: Sie wirkte bereits in "Causeway" und "Bread & Roses" für das Studio mit und wird im Mystery-Thriller "The Wives" mitspielen und ihn produzieren.

Weiteres Projekt in der Pipeline

Patricia Clarkson, die 2010 neben DiCaprio in Scorseses Psychothriller "Shutter Island" mitspielte, war zuletzt im Biopic "Lilly" als Lohngleichheits-Aktivistin Lilly Ledbetter oder in Andrea Pallaoros Drama "Monica" zu sehen. Ein Serienauftritt steht noch an: In der zweiten Staffel der Netflix-Produktion "Ransom Canyon" wird sie als Claire O'Grady zu sehen sein, der Mutter von Minka Kellys Figur Quinn.

Die traumähnliche Handlung von "What Happens at Night" folgt einem amerikanischen Ehepaar, das in eine kleine, verschneite europäische Stadt reist, um dort ein Baby zu adoptieren, wie "Deadline" im vergangenen September berichtete. Sie checken in ein riesiges, verlassenes Hotel ein, wo sie auf eine Reihe mysteriöser Charaktere treffen. Darunter befinden sich eine extravagante Sängerin, ein verkommener Geschäftsmann und ein charismatischer Wunderheiler.