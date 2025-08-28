Neues Projekt in Ludwigsburg: „Filiale auf vier Rädern“ geplant – Tafel sucht dringend weitere Helfer

14 Stationen soll das neue Mobil der LudwigsTafel in Ludwigsburg und vor allem im Umland ansteuern. Dafür ist das Team aber auf zusätzliche Unterstützung angewiesen.
Über mangelnden Zulauf können sich die Tafeln in der Region wahrlich nicht beschweren. Aber erreichen sie alle Bedürftigen? Das ist für Hergen Blase, den Geschäftsführer der LudwigsTafel, und sein Team kaum vorstellbar. Um in Ludwigsburg und Umgebung mehr Menschen mit geringem Einkommen mit vergünstigten Lebensmitteln zu versorgen, ist momentan ein besonderes Projekt in Arbeit.