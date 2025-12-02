Nach seinem legendären Auftritt als Herzog von Hastings in "Bridgerton" konzentrierte sich Regé-Jean Page auf Kinofilme. Jetzt kehrt der britische Schauspieler mit einer erotischen Thriller-Serie zu Netflix zurück.

Der Duke ist zurück - zumindest bei Netflix. Regé-Jean Page (37), der 2020 mit seiner Rolle als Simon Basset in "Bridgerton" zum internationalen Star aufstieg, übernimmt die Hauptrolle in der neuen Thriller-Serie "Hancock Park". Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, fungiert der britisch-simbabwische Schauspieler auch als ausführender Produzent des Projekts.

Düstere Geheimnisse hinter der Fassade Die Handlung von "Hancock Park" verspricht Spannung und Abgründe. Page verkörpert einen gefährlich-charismatischen Außenseiter, der sich als Mieter eines Gästehauses in das Leben einer scheinbar makellosen Familie in Los Angeles einschleicht. Je tiefer er in deren Welt eindringt, desto mehr bröckelt die glänzende Fassade der noblen Nachbarschaft. Begierde, Täuschung und Obsession kommen ans Licht.

Der Titel der Serie bezieht sich auf ein reales Viertel in Los Angeles. Hancock Park gilt als eine der exklusivsten Wohngegenden der Stadt - interessantes Detail: Zu den ehemaligen und aktuellen Bewohnern zählen Netflix-Chef Ted Sarandos und "Bridgerton"-Produzentin Shonda Rhimes.

Das Drehbuch stammt von Matthew Barry, der als Autor bei der HBO-Serie "Industry" mitarbeitete. Page selbst produziert über seine Firma A Mighty Stranger, die er gemeinsam mit Emily Brown betreibt. Das Duo entwickelt derzeit weitere Großprojekte, darunter eine Neuverfilmung von "Der Graf von Monte Christo" sowie eine Serienadaption des Bestsellers "Funny You Should Ask" für Apple.

Der Schauspieler war als Herzog von Hastings lediglich in Staffel eins des Netflix-Hits "Bridgerton" zu sehen. Nach seinem Abschied konzentrierte sich Page auf Kinofilme. Er stand für "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" vor der Kamera, drehte Steven Soderberghs Spionagethriller "Black Bag" und spielt in der romantischen Komödie "You, Me & Tuscany" an der Seite von Halle Bailey.