Nach seinem legendären Auftritt als Herzog von Hastings in "Bridgerton" konzentrierte sich Regé-Jean Page auf Kinofilme. Jetzt kehrt der britische Schauspieler mit einer erotischen Thriller-Serie zu Netflix zurück.
Der Duke ist zurück - zumindest bei Netflix. Regé-Jean Page (37), der 2020 mit seiner Rolle als Simon Basset in "Bridgerton" zum internationalen Star aufstieg, übernimmt die Hauptrolle in der neuen Thriller-Serie "Hancock Park". Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, fungiert der britisch-simbabwische Schauspieler auch als ausführender Produzent des Projekts.