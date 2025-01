Neues Projekt für Barbie-Star?: Ryan Gosling soll Hauptrolle in Star Wars-Film übernehmen

Wieder eine überraschende Wende in Ryan Goslings Karriere: Der "Barbie"-Star soll die Hauptrolle in einem neuen "Star Wars"-Film übernehmen. Die Regie führt "Deadpool & Wolverine"-Macher Shawn Levy.

Der nächste große Karriereschritt für Ryan Gosling (44) steht offenbar bevor: Der "Barbie"- und "La La Land"-Star befindet sich angeblich in Verhandlungen für die Hauptrolle in einem neuen "Star Wars"-Film. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" weiter berichtet, soll der kanadische "Deadpool & Wolverine"-Regisseur Shawn Levy (56) den Film inszenieren.

Eigenständiges Projekt ohne Skywalker-Saga

Das noch unbetitelte Projekt wird demnach losgelöst von der Skywalker-Saga entwickelt, die 2019 mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" ihren Abschluss fand. Als Drehbuchautor ist Jonathan Tropper (54) an Bord, der bereits bei "Sieben verdammt lange Tage" (2014) und "The Adam Project" (2022) mit Levy zusammenarbeitete. Die Produktion übernimmt Levys Firma 21 Laps zusammen mit der US-amerikanischen Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy (71).

Erster großer Franchise-Film für Gosling

Für Ryan Gosling wäre es der erste große Franchise-Film seiner Karriere. Anders als viele seiner Hollywood-Kollegen hat der Schauspieler bisher auf große Blockbuster-Reihen verzichtet. Zuletzt war er in Greta Gerwigs (41) Megaerfolg "Barbie" an der Seite von Hauptdarstellerin Margot Robbie (34) und in der Actionkomödie "The Fall Guy" (2024) mit Co-Star Emily Blunt (41) zu sehen.

Als nächstes steht der Science-Fiction-Thriller "Project Hail Mary" von Phil Lord (49) und Christopher Miller (49) - beide "The Lego Movies" - an, der auf dem gleichnamigen Bestseller von US-Autor Andy Weir (52, Debütroman "Der Marsianer") basiert.

Der "Star Wars"-Film mit Gosling könnte das nächste Kinoabenteuer aus der weit entfernten Galaxis werden. Erst kürzlich wurde "The Mandalorian & Grogu" als erster "Star Wars"-Film seit über fünf Jahren angekündigt. Dieser soll im Mai 2026 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.