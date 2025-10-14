Neues Projekt: Friedensfest in Marbach

Eine Rede zum Volkstrauertag 2023 war der Anfang. Daraus ist eine siebenköpfige Gruppe erwachsen, die sich in ihrer Stadt für Frieden einsetzen. Der Auftakt ist an diesem Wochenende.
„Jede Begegnung kann friedensstiftend sein“, sagt Marianne Esger-Kraft. Sie ist eines von sieben Mitgliedern des Friedensstammtischs, die sich regelmäßig in der Schillerstadt treffen. Sie gehören jedoch keiner festen Organisation an, sind lediglich eine lose Gruppe, die sich zusammengetan hat und zwar aus diversen Motiven heraus. Für Roland Blach etwa „ist Frieden zum Lebensthema geworden“.