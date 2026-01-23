Pride-Motto für 2026: „Ohne uns kein Wir“ – Stuttgarter CSD feiert Jubiläum und warnt

25 Jahre nach „Stuttgart ist bunt“ setzt der CSD mit dem Motto „Ohne uns kein Wir“ ein klares Zeichen. Politischer Druck bleibt nötig, heißt es beim Neujahrsempfang im Wizemann.
Das erste Pride-Motto im Jahr 2001, als die Interessengemeinschaft CSD Stuttgart gegründet wurde, lautete „Stuttgart ist bunt“. Allzu bunt durften es die Veranstaltenden damals allerdings nicht treiben. Daran erinnert Travestie-Lady Frl. Wommy Wonder, die von Anfang an dabei ist. „Von den wenigen Politikern, die überhaupt kamen, gab es teilweise schriftliche Vorgaben“, erzählt sie. Man müsse darauf achten, dass „keine Halbnackten“ neben ihnen stehen, stand da drin – und dass keine entsprechenden Fotos entstünden.