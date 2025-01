Neues Postkartenset: Wird Ludwigsburg bald Schauplatz eines Verbrechens?

Eine Frau läuft zügig durch den Wintergarten des Restaurants. Das Klacken ihrer High Heels hallt durch die noch fast leere Halle und kündigt ihr Kommen an. Sie erscheint zu spät zu ihrer Verabredung, die sie später als Alibi nutzen wird – wurde das Hotel Nestor in Ludwigsburg gerade zu einem Ort des Verbrechens?

Spielen Filme in der eigenen Region, hat das auf die Zuschauer einen ganz besonderen Reiz. Mehr noch, wenn es sich dabei um Kriminalgeschichten oder gar Thriller handelt. Die Film Commission Region Stuttgart hat daher gemeinsam mit der Region Neckar-Alb elf Postkarten mit potenziellen Drehorten für „das perfekte Verbrechen“ herausgebracht. Neben der Schwäbischen Waldbahn, dem Lapidarium in Stuttgart oder dem Fleischermuseum in Böblingen befinden sich auch zwei Orte im Kreis Ludwigsburg darunter. Die Film Commission ist eine Einrichtung der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und steht Filmschaffenden beratend zur Seite. Neben der Vermittlung von Filmteams, Bühnenbild oder Kameraleuten geht es häufig auch um die passende Location.

Impuls für Filmschaffende der Region

„Wir sehen das Projekt mit den Postkarten als Ideen- und Impulsgeber für Filmschaffende der Region“, sagt Pia Zagan-Baur von der Film Commission. Dabei stoße man auf „Schätze“ in der Region, die man auch nach Außen tragen wolle: „Es kommt vor, dass Locations aus den Postkarten im Nachhinein auch als Drehort genutzt werden.“

In den vergangenen 13 Jahren sind so Postkartenmotive zu Themen wie Kulturräume, Familiengeschichten oder Sportstätten entstanden. „Wir versuchen immer ein Thema zu finden, das gerade gut passt und auf das wir selbst auch Lust haben.“ Diesmal hat sich das Team von Buchautorinnen inspirieren lassen. „Viele Geschichten sind erst dann authentisch, wenn sie in ihrem regionalen Kontext gezeigt werden“, sagt Léonie-Claire Breinersdorfer. Sie ist Drehbuchautorin und Rechtsanwältin in Stuttgart und Expertin für anspruchsvolle Krimistoffe. In ihrer Karriere hat sie mit einigen der wichtigsten Regisseuren und Produzent der Branche zusammengearbeitet.

Das Hotel ist ein guter Ort für ein Verbrechen

Im Hotel Nestor sieht das Team einen potenziellen Drehort für das perfekte Verbrechen. Es liegt zentral in der Nähe des Schloss Ludwigsburg und bietet sowohl Urlaubern wie auch Geschäftsreisenden eine komfortable Unterkunft mit eleganter Einrichtung. Gäste können im lichtdurchfluteten (Wintergarten-) Restaurant essen oder sich in der Bar treffen. Zu den weiteren Einrichtungen gehören ein Wellnessbereich mit Sauna und Fitnessraum sowie Tagungsräume für Veranstaltungen und Konferenzen. Genug Platz und Trubel also, um ein Verbrechen zu begehen.

Das Wasserkraftwerk kann ein schauriger Schauplatz sein

Ein weiterer Schauplatz im Kreis Ludwigsburg ist das Wasserkraftwerk in Pleidelsheim. Schon die Location an sich könnte Besucher dazu bringen, sich zweimal umzuschauen, wenn man alleine durch die Räume läuft. Die Geschichte zum Bau des Kraftwerkes reicht bis in das Jahr 1909 zurück. Bis heute nutzt dieses moderne und aktive Kraftwerk die natürliche Kraft des Wassers, um umweltfreundlichen Strom zu erzeugen. „Spannende Handlungen mit unerwarteten Wendungen, die die Leser bis zur letzten Seite in Atem halten, könnten auch in einem Wasserkraftwerk spielen“, sagt Sina Beerwald. Die Autorin ist für ihre Psychothriller bekannt. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter den Krimi „Kräherwald“, der in Stuttgart spielt.