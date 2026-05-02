Prinzessin Charlotte ist elf Jahre alt geworden. Zum Geburtstag haben ihre Eltern Prinz William und Prinzessin Kate ein bislang unveröffentlichtes Porträt mit der Welt geteilt.

Prinzessin Charlotte ist elf Jahre alt geworden. Zum Geburtstag haben ihre Eltern, Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44), ein bislang unveröffentlichtes Foto der jungen Royal auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal geteilt. Es zeigt Charlotte inmitten eines Margeritenfelds. Die Prinzessin lächelt selbstbewusst in die Kamera. Dazu schrieb das Paar: "Wir wünsche Charlotte alles Gute zum 11. Geburtstag!", gefolgt von einem Torten-Emoji.

Strahlendes Geburtstagskind Auf der Aufnahme trägt die Tochter des Prinzen und der Prinzessin von Wales eine Jeans und einen gestreiften Pullover, ihre langen Haare fallen offen über die Schultern. Ein kleines Detail fällt zusätzlich auf: Charlottes Fingernägel sind in einem eisigen Blauton lackiert. Sie steht in einem Blumenfeld vor einigen Bäumen.

Auftritt mit der Familie an Ostern

Öffentlich gesehen wurde Charlotte zuletzt am Ostersonntag. Damals begleitete sie ihre Eltern und ihre Brüder Prinz George (12) und Prinz Louis (8) zum traditionellen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor. Auch König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) waren zugegen - neben anderen Mitgliedern der Royal Family.

Zuletzt teilten Charlottes Eltern auch ein privates Familienfoto, um ihren 15. Hochzeitstag zu feiern. Das Bild zeigt das Thronfolgerpaar mit seiner wohl größten Errungenschaft: den drei gemeinsamen Kindern. Zu fünft liegen sie ineinander verschlungen, barfuß und fröhlich lächelnd in der Sonne auf einer Wiese. "Wir feiern unser 15-jähriges Ehejubiläum", kommentieren die Eheleute das unbeschwerte Familienglück mit einem roten Herzchen.

Geburtstag an einem Schultag

Prinzessin Charlotte muss an ihrem diesjährigen Geburtstag übrigens die Schulbank drücken. Denn der 2. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Samstag und die Lambrook School im englischen Berkshire, die die Prinzessin besucht, unterrichtet auch samstags.