Prinzessin Charlotte ist elf Jahre alt geworden. Zum Geburtstag haben ihre Eltern Prinz William und Prinzessin Kate ein bislang unveröffentlichtes Porträt mit der Welt geteilt.
Prinzessin Charlotte ist elf Jahre alt geworden. Zum Geburtstag haben ihre Eltern, Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44), ein bislang unveröffentlichtes Foto der jungen Royal auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal geteilt. Es zeigt Charlotte inmitten eines Margeritenfelds. Die Prinzessin lächelt selbstbewusst in die Kamera. Dazu schrieb das Paar: "Wir wünsche Charlotte alles Gute zum 11. Geburtstag!", gefolgt von einem Torten-Emoji.