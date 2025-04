Nach dem Wechsel im Vorstand richtet der Stuttgarter Autohersteller Porsche AG jetzt auch seine globale Vertriebsorganisation neu aus und besetzt die Leitung für drei wichtige Vertriebsregionen neu.

Zum neuen Geschäftsführer der Porsche Deutschland GmbH ernannte das Unternehmen den Manager Robert Ader, der seit 2001 bei Porsche ist und zuletzt in Personalunion das globale Marketing der Porsche AG und die Vertriebsregion Europa geleitet hatte.

Lesen Sie auch

Iryna Kauk ist die künftige Verantwortliche für die Porsche-Vertriebsregion Europa (ohne Deutschland). wird Foto: Porsche/rudakov_roman

Ader wird damit Nachfolger von Alexander Pollich, der vor einem halben Jahr zum Chef von Porsche China, Hongkong und Macau mit Sitz in Shanghai berufen worden war. Angesichts der schwachen Absätze insbesondere bei E-Autos hatte sich das Unternehmen seinerzeit zu dem Schritt entschlossen.

Eine Kette von Neubesetzungen

Ader sei mit seiner langjährigen Erfahrung „eine Top-Besetzung für die Leitung des wichtigen deutschen Heimatmarkts von Porsche“, erklärte Matthias Becker, der Ende Februar zum Nachfolger des damaligen Vertriebsvorstands Detlev von Platen ernannt worden war. Seine Expertise werde „uns helfen, die Marke Porsche in Deutschland weiter zu stärken und neue Impulse zu setzen“.

Aders Wechsel auf den Posten des Deutschlandchefs und Beckers Berufung in den Vorstand führen zu weiteren personellen Veränderungen – etwa in der Vertriebsregion Europa, die Ader bisher geleitet hatte. Diese Region, die in der Porsche-Organisation nicht den deutschen Markt umfasst, wird künftig von Iryna Kauk verantwortet, die zuletzt von Prag aus für die Region Mittel- und Osteuropa verantwortlich gewesen war. Ihr Nachfolger dort wird Michael Kirsch, der zuvor für die Märkte Korea, Japan und China zuständig gewesen war. Kirsch war seinerzeit in China von Pollich abgelöst worden.

Eine Verantwortliche kommt von Audi

Neue Verantwortliche für die Region Übersee und Wachstumsmärkte wird Christiane Zorn, die von Audi kommt und dort zuletzt den Bereich Produktstrategie verantwortet hatte. Dieser Posten war zuvor mit dem jetzigen Vertriebsvorstand Matthias Becker besetzt gewesen.

Neuer Chef der globalen Marketingabteilung wird Arthur Willmann, dessen Aufgabe zuvor ebenso wie die Verantwortung für die Region Europa von Robert Ader wahrgenommen worden war. Auch Willmann wird eine Doppelfunktion einnehmen – neben dem globalen Marketing wird er auch für den Bereich Digital Experience & Data verantwortlich sein.

Die Verkaufszahlen von Porsche schwächeln wegen des Einbruchs in China. In den anderen Regionen konnte das Unternehmen dagegen Rekordabsätze verbuchen.