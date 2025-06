Neues Parkraumkonzept: Parken in Waiblingen jetzt anders – keine Tickets, keine Schranken

1 Die neue Tiefgarage im Landratsamt ist mit 100 Elektroladepunkten ausgestattet. Foto: Gottfried Stoppel

In Waiblingen beginnt eine neue Ära des Parkens. Doch was bedeutet das für die Nutzer und den Rems-Murr-Kreis?











Link kopiert



Kein Ticket mehr, keine Schranke, kein Kleingeldgefummel – das neue Parkraumkonzept des Rems-Murr-Kreises setzt auf digitale Effizienz, soziale Staffelung und ökologisches Umdenken. Mit der Eröffnung der Tiefgarage am Alten Postplatz in Waiblingen will das Landratsamt in ein „neues Zeitalter der Parkplatzbewirtschaftung“ starten: „Freeflow“ heißt das Zauberwort – schrankenlose Einfahrt, Kennzeichenerfassung, bargeldloses Zahlen.