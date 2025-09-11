Neues Parkhaus in Waiblingen: Diese digitale Tiefgarage funktioniert ohne Schranke – und lädt Elektroautos auf

Kein Personal, keine Schranke – dafür 100 Elektro-Ladesäulen und WLAN. Was das Parkhaus unter dem Landratsamt in Waiblingen so besonders macht.
214 Stellplätze, verteilt auf drei Ebenen. 100 davon mit Ladepunkten für Elektroautos. Kein Ticket, kein Personal am Schalter, kein Schrankenbaum, der sich senkt – und kein Klimpern mehr an der Parkuhr. Was zuvor bereits eine Weile kostenfrei ausprobiert werden konnte, ist seit knapp zwei Wochen in den Regelbetrieb übergegangen. Oder, wie es die Behörde selbst ausdrückt: Beim Waiblinger Landratsamt hat eine neue Ära des Parkens begonnen.