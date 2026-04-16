Neues Notfallkonzept im Wald: Drei Wörter können im Notfall auf Wanderwegen Leben retten

Drei Wörter statt Koordinaten: Auf Premiumwanderwegen im Schwäbischen Wald erleichtert ein neues System die Ortung im Notfall – Schilder helfen, Rettung schneller zu finden.
Drei Wörter – „ausdrücklich.duften.abgewandelte“ – stehen im Schwäbischen Wald für einen präzisen Standort. Der Punkt liegt bei Kilometer 8 des Feenspuren-Premiumwanderwegs „Höhenzauber“ zwischen Althütte-Kallenberg und Rudersberg. Wer diese Kombination nennt, kann Rettungskräften seinen Aufenthaltsort auf wenige Meter genau beschreiben.