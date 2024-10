Neues Netzwerk für Familien im Rems-Murr-Kreis: „Mama geht tanzen“ – und hilft

1 Mama geht tanzen: diese Veranstaltung holen die Netzwerk-Mütter nach Backnang. Foto: dpa/Karmann

Schlafberatung, Klamotten, Fotografien, Eltern-Kind-Kurse – als Familie ändern sich die Bedürfnisse. Gut, wenn es vor Ort ein entsprechendes Netzwerk gibt. Weil ihnen ein solches im Kreis gefehlt hat, gründen berufstätige Mütter „Mama Rems-Murr-Kreis“.











Die Idee wurde quasi aus der Not heraus geboren: Nadja Ammann, Baby- und Familienfotografin, zog nach Spiegelberg und merkte dort als Schwangere beziehungsweise junge Mutter recht schnell, wie kompliziert es ist, Angebote für Mütter und Familien zu finden. „Sie erzählte, dass es extrem schwierig war, eine Übersicht zu finden, über alles, was es vor Ort gibt“, sagt Rebecca Faust, die in ihrem Laden „EmmyRoo Handmade“ selbst gefertigte und gebrauchte Kinderkleidung sowie Trageberatung und Barfußschuhe anbietet und mittlerweile viel mit Nadja Ammann zu tun hat.