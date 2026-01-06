Kaum ist das Finale von "Stranger Things" ausgestrahlt, ist Winona Ryder schon wieder in einem neuen Projekt zu sehen - diesmal im Musikvideo von US-Rapper A$AP Rocky. Der chaotische Clip zu "Punk Rocky" gibt einen Vorgeschmack auf sein neues Album.

Winona Ryder (54) zeigt ihre Vielseitigkeit: Gerade erst lief das mit Spannung erwartete Finale des Netflix-Hits "Stranger Things", in dem die Schauspielerin als Joyce Byers eine der tragenden Rollen übernahm. Nun taucht sie an unerwarteter Stelle wieder auf: im neuen Musikvideo von US-Rapper A$AP Rocky (37).

Der Clip zur Single "Punk Rocky" teilte der Musiker unter anderem auf YouTube - und sorgt damit für Aufsehen. Nicht nur wegen Ryder, sondern auch wegen des überraschend Indie-lastigen Sounds, der so gar nicht nach typischem A$AP Rocky klingt.

Verliebte Nachbarin

Die Handlung des knapp fünfminütigen Videos ist schnell erzählt, aber umso chaotischer inszeniert: Ryder spielt eine Nachbarin, die dem Rapper harmlos einen Teller Kekse vorbeibringt. Das gefällt ihrem muskelbepackten Partner überhaupt nicht, der sich sowieso immer über den Lärm vom Nachbargrundstück beschwert. Die Situation eskaliert.

Rocky selbst trägt im Clip pinke Lockenwickler im Haar und feiert mit Punkrock-Freunden eine wilde Garagenparty. Dann taucht die Polizei auf, es folgen Verhaftungen, Mugshots und Szenen hinter Gittern. Doch der Rapper kommt mit dem Geld seiner Nachbarin wieder frei, sehr zu ihrer Freude - am Ende steht Ryder in Rockys Dusche, bevor er durch die Heckscheibe eines Polizeiwagens katapultiert wird. Ein surrealer Trip in Bildern.

Zusammenarbeit mit Tim Burton

Neben Ryder sind auch Musikproduzent Thundercat und Filmkomponist Danny Elfman im Video zu sehen, der an mehreren Songs des kommenden Albums "Don't Be Dumb" mitkomponiert hat. Das ist kein Zufall: Alle drei verbindet eine lange Geschichte mit Kultregisseur Tim Burton (67), der für A$AP Rockys Platte die Artdirection übernommen und das Albumcover gestaltet hat. Ryder und Elfman arbeiteten mit ihm an Klassikern wie "Beetlejuice" und "Edward mit den Scherenhänden".

"Don't Be Dumb" erscheint am 16. Januar 2026 und ist das erste Studioalbum von A$AP Rocky seit 2018. Die neue Platte zeigt laut Pressemitteilung "sechs von Rockys charakteristischen Persönlichkeiten, die in Burtons unverkennbarem Stil zum Leben erweckt wurden. Jede Figur bietet einen Einblick in unvergessliche Momente aus Rockys glanzvoller Karriere."