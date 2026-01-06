Kaum ist das Finale von "Stranger Things" ausgestrahlt, ist Winona Ryder schon wieder in einem neuen Projekt zu sehen - diesmal im Musikvideo von US-Rapper A$AP Rocky. Der chaotische Clip zu "Punk Rocky" gibt einen Vorgeschmack auf sein neues Album.
Winona Ryder (54) zeigt ihre Vielseitigkeit: Gerade erst lief das mit Spannung erwartete Finale des Netflix-Hits "Stranger Things", in dem die Schauspielerin als Joyce Byers eine der tragenden Rollen übernahm. Nun taucht sie an unerwarteter Stelle wieder auf: im neuen Musikvideo von US-Rapper A$AP Rocky (37).