Das Schlachten von Lützen und der Tod des Schwedenkönigs

1 Schwedische Soldaten finden ihren toten König auf dem Schlachtfeld von Öützen am 16. November 1632. Foto: Imago/Heritage Images

Krieg ist barbarisch und brutal. Der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 hebt sich aus den Annalen des Grauens hervor. Eine der berühmtesten Gefechte des ersten europäischen Krieges steht im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung. Die Schlacht von Lützen im Jahr 1632.











Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird am 30. Oktober das „Museum Lützen 1632“ in Erinnerung an eine der verlustreichsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges eröffnen, wie die Stadt Lützen (Burgenlandkreis) und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle am jetzt mitteilten. Die Schau soll ab 31. Oktober für die Öffentlichkeit zugänglich sein.