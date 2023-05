1 Die Glasbox, die die Unternehmen Kurz und Prezero ausgeliefert haben, fasst 36 Liter. Vielen ist das offenbar zu wenig. Foto: Landratsamt Ludwigsburg/Andrea Würth

Die Frage danach, ob jeder eine Tonne statt einer Box für den Glasmüll bekommt, ist noch nicht ausgeräumt. Ist die Kiste so schlecht?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Dass in diesen Zeiten ein Thema wichtiger wird als Corona – vor der Einführung des neuen Müllsystems war das schier undenkbar. Die Abschaffung von Rund und Flach aber hat es geschafft. Schuld am Ärger vieler Bürger hat die kleine blaue Glasbox, die statt einer normalen Tonne an viele Haushalte im Kreis verteilt wurde. Landrat Dietmar Allgaier appelliert an die Bürger, der Glasbox doch eine Chance zu geben. Tatsächlich gibt es mindestens zwei Gründe für die Box: