Neues Moderationsduo: Bettina Tietjen moderiert NDR Talk Show künftig mit Steven Gätjen

Bettina Tietjen hat bald wieder einen festen Moderations-Partner an ihrer Seite: Ab 2025 präsentiert sie gemeinsam mit Steven Gätjen die "NDR Talk Show". Die beiden ergänzen das bestehende Duo Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Die "NDR Talk Show" bekommt frischen Wind: Ab Januar 2025 wird TV-Moderator Steven Gätjen (52) gemeinsam mit Bettina Tietjen (64) durch die traditionsreiche Sendung führen. Wie der Sender mitteilt, bilden die beiden das zweite feste Moderationsduo neben Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68).

Erste Ausgabe Ende Januar

Im Juli 2024 standen Tietjen und Gätjen schon einmal gemeinsam für eine Ausgabe der Sendung vor der Kamera. Ihre erste reguläre Show als festes Team werden sie am 31. Januar 2025 um 22 Uhr präsentieren. Zu den ersten Gästen gehören dann unter anderem TV-Urgestein Jürgen von der Lippe (76), Moderatorin Désirée Nosbusch (59) und die Pianistin Alice Sara Ott (36).

Große Vorfreude bei den Moderatoren

"Ich liebe die Atmosphäre dieser Sendung", schwärmt Gätjen in einem Statement. Für ihn fühle sich die "NDR Talk Show" nicht wie ein klassisches TV-Format an, "sondern dass sich interessante Menschen zu einem gemütlichen Schnack bei jemandem zu Hause treffen". Seine neue Partnerin Tietjen, die 2024 unter dem Banner "Bettina and Friends" mit wechselnden Co-Moderatoren durch die Sendung führte, zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Steven ist nicht nur ein äußerst erfahrener Moderator und Interviewer, sondern auch ein unglaublich sympathischer norddeutscher Jung."

Erfahrener Moderator als neue Konstante

Für Gätjen ist die neue Aufgabe eine weitere Station in seiner erfolgreichen TV-Karriere. Der 52-Jährige ist dem Publikum vor allem durch seine Moderationen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" sowie "Schlag den Star" und "Schlag den Raab" bekannt. 2024 präsentierte er zudem die Rateshow "Wer isses?" und begleitete Stars bei einem Selbstexperiment in der Amazon-Prime-Serie "Licht aus".

Er folgt auf verschiedene prominente Co-Moderatoren an Tietjens Seite - darunter Modedesigner Guido Maria Kretschmer (59), Komiker Atze Schröder (59) und "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel (47). Zuvor hatte Dr. Johannes Wimmer (41) den Posten inne, der sich im November 2023 verabschiedet hatte.