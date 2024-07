Neues Mobilitätsgesetz des Landes: Parksünder sollen automatisch gefunden werden

1 Gehören Knöllchen bald der Vergangenheit an? Im Land können Falschparker künftig automatisiert erfasst werden. Foto: Lg/Kovalenko

Der Ministerrat des Landes hat am Dienstag den Entwurf von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) für ein Landesmobilitätsgesetz gebilligt und damit zur Anhörung freigegeben. Jetzt haben Kommunen und Verbände die Möglichkeit, sich zu dem Vorhaben zu äußern. „Wir haben nun ein schlankes und gutes Gesetz, das lange in der Beratung war“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag .