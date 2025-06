Neues Miffy-Kinderbuch: Ein Kaninchen erklärt die große Kunst

1 Zeichnungen von Dick Bruna führen zur Kunst – zum Beispiel von René Magritte (Ausschnitt). Foto: Midas

Dick Brunas weltbekanntes Kaninchen Miffy will Kindern in einem neuen Buch die Welt der Kunst eröffnen. Gelingt das?











Ob auf der Bettwäsche, als Stofftier oder Lampe – Miffy ist in vielen Kinderzimmern ein gern gesehener Gast. Ursprünglich hat das gezeichnete Kaninchen, das der Niederländer Dick Bruna bereits 1955 erfand, Karriere in Büchern gemacht. Mehr als 85 Millionen Exemplare der markanten quadratischen Kinderbuchreihe wurden weltweit schon verkauft – in mehr als fünfzig Sprachen. Und nun wagt sich Miffy in die Welt der Bildenden Kunst – aber will dabei keineswegs erklären, dozieren, belehren, sondern Lust machen, sich Bilder genauer anzuschauen.