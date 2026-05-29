Neues Markenzeichen: Warum John Travolta plötzlich nur noch Barett trägt

John Travolta hat das Barett für sich entdeckt. In Cannes wurde sein neuer Look zum Hingucker, seither begleitet ihn die Kopfbedeckung regelmäßig. Dahinter steckt jedoch mehr als eine modische Laune.
John Travolta (72) hat das Barett offenbar zu seinem neuen Markenzeichen gemacht. Begonnen hat der Stilwechsel Mitte Mai bei den Filmfestspielen in Cannes: Dort zeigte sich der Hollywoodstar erstmals mit der Kopfbedeckung und einer runden Brille. Die Bilder verbreiteten sich rasch im Netz. Seitdem trägt Travolta das Barett in verschiedenen Farben regelmäßig.