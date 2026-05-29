Neues Markenzeichen: Warum John Travolta plötzlich nur noch Barett trägt

John Travolta hat das Barett für sich entdeckt. In Cannes wurde sein neuer Look zum Hingucker, seither begleitet ihn die Kopfbedeckung regelmäßig. Dahinter steckt jedoch mehr als eine modische Laune.

John Travolta (72) hat das Barett offenbar zu seinem neuen Markenzeichen gemacht. Begonnen hat der Stilwechsel Mitte Mai bei den Filmfestspielen in Cannes: Dort zeigte sich der Hollywoodstar erstmals mit der Kopfbedeckung und einer runden Brille. Die Bilder verbreiteten sich rasch im Netz. Seitdem trägt Travolta das Barett in verschiedenen Farben regelmäßig.

Hinter der Verwandlung steckt kein modischer Zufall, sondern ein konkreter Anlass: In Cannes stellte Travolta mit "Nachtflug nach L.A." (Originaltitel: "Propeller One-Way Night Coach") sein Regiedebüt vor. Mit der neuen Rolle hinter der Kamera, so erzählt er "Variety", kam auch der Wunsch nach einem passenden Auftritt. Er habe sich gesagt: "Nun, du bist nicht wirklich ein Schauspieler, du bist ein Regisseur. Warum ziehst du dich nicht auch so an?", schildert er dem US-Branchenblatt.

Deshalb habe er sich nach einer Typveränderung umgesehen und sich "all die Regisseure der alten Schule angeschaut, und sie alle hatten Baretts und manchmal eine Brille. Das war sehr klischeehaft, aber auf wunderbare Weise." Vermutlich hätten sie damit wiederum Maler und Musiker ihrer Zeit gespiegelt.

"Männer können auch Spaß haben"

Travolta versteht seinen neuen Look aber auch grundsätzlich als modisches Statement. Das Barett habe eine lange Geschichte, sagte er. Seit rund 800 Jahren gebe es die Kopfbedeckung bereits, ursprünglich im militärischen Kontext. Männern fehlten ohnehin oft die modischen Spielräume. "Warum also nicht mal etwas ändern? Wir können auch Spaß haben", so der Schauspieler.

Sein Interesse an Mode reicht nach eigenen Angaben weit zurück. Schon als Teenager sei er von seinem Schwager eingekleidet worden, der in den 1960er-Jahren für "Vogue" und "Harper's Bazaar" gearbeitet habe. Bei den Festivalauftritten stylte Travolta auch seine Tochter Ella Bleu (26), die ihn begleitete und im Film mitspielt. "Wir hätten Zwillings-Baretts tragen können, aber heute haben wir uns für Brigitte Bardot entschieden", witzelte er.

Schon zwölf Modelle

Inzwischen hat sich John Travolta schon eine beachtliche Baskenmützen-Kollektion zugelegt. Allein in Cannes wechselte er zwischen drei verschiedenen Baretts - mittlerweile besitze er rund ein Dutzend Stück. Der Aufwand zahlt sich aus: Mit seinem neuen Look schaffte es Travolta unter anderem auf die Best-Dressed-Listen von "Vogue" und "Vanity Fair".

Über die Reaktionen auf seine neue Kopfbedeckung zeigte sich Travolta gegenüber dem Magazin "People" sichtlich erfreut. Als ihn mehrere Magazine zu den bestangezogenen Gästen des Festivals zählten, habe er gedacht: "Okay, wir sind angekommen." Die verschiedenen Baretts will Travolta künftig auch nutzen, um seine Auftritte besser voneinander unterscheidbar zu machen. Auf Fotos sollen sie jedem Event eine eigene Identität geben: "Ich werde dem Ganzen in Bezug auf Zeit, Ort, Form und Ereignis eine Identität verleihen."