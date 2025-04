Nach etwas mehr als acht Jahren schlägt Nintendo ein neues Kapitel auf dem Konsolenmarkt auf. Mit der Nintendo Switch 2 versucht der Videospiel- und Konsolenhersteller das Erfolgskonzept seiner Hybridkonsole zu wiederholen. Aber was hat die nächste Konsole der "Super Mario"-Macher Spielerinnen und Spielern zu bieten?

Preis, Erscheinungstermin und Lieferumfang

Am 5. Juni ist es so weit und die Nintendo Switch 2 erscheint für knapp 470 Euro auch in Deutschland. Daneben bietet das japanische Unternehmen direkt zum Start ein Bundle mit dem Spiel "Mario Kart World" an. Die Konsole mit Spiel kostet rund 510 Euro. Beide Varianten sind bereits vorbestellbar.

Zum Lieferumfang gehören laut Nintendo neben der Konsole ein Netzteil, eine Station sowie ein passendes HDMI-Kabel und USB-C-Ladekabel. Enthalten sind auch die passenden "Joy-Con 2"-Controller (L + R) plus Halterung und Handgelenkschlaufen. Dem "Mario Kart World"-Set soll das Spiel nicht in physischer Variante beiliegen, sondern als Downloadcode.

Unter anderem in einem Übersichtstrailer und auf seiner Webseite zeigt Nintendo, was Fans von der Hybridkonsole erwarten dürfen. Wie auch beim 2017 erschienen Vorgänger, können Nutzerinnen und Nutzer die Switch 2 an den Fernseher anschließen oder mit ihr im Handheldmodus beispielsweise unterwegs spielen.

Neuer Bildschirm und bessere Leistung

Optisch bleibt die Konsole nah an der Switch. Nintendo hat eigenen Angaben zufolge aber ordentlich Leistung unter die Haube der Switch 2 gepackt und auch am Bildschirm geschraubt. Das LCD-Display der Switch 2 misst 7,9 Zoll und stellt im Handheldmodus Spiele in einer Auflösung von 1080p dar. Das Display unterstützt eine Darstellung von bis zu 120 Bildern pro Sekunde und HDR für bessere Farbkontraste. Im Vergleich: Die erste Switch besitzt einen 6,2-Zoll-Bildschirm.

Über die erwähnte Station an den Fernseher angeschlossen, sollen Spiele in einer Auflösung von bis zu 4K dargestellt werden, wenn diese es unterstützen. Die Bildwiederholrate ist dann aber auf 60 Bilder begrenzt.

Nintendo spricht von der "nächsten Evolutionsstufe" der Switch. Die neue Konsole bietet 256 Gigabyte internen Speicher, beispielsweise für Spiele-Downloads. Genaue Details zu verbauten Komponenten nennt Nintendo nicht, das Unternehmen verspricht in einer Pressemitteilung aber "eine deutlich verbesserte CPU- und GPU-Leistung im Vergleich zur Nintendo Switch", die schnellere Ladezeiten und detaillierte Darstellungen ermöglichen soll.

Maussteuerung mit neuen Joy-Cons

Die "Joy-Cons 2", die Controller der Switch 2, werden nicht mehr an den Seiten eingeschoben. Stattdessen werden sie mit Magneten festgehalten. Das Unternehmen möchte einen "Joy-Con-Drift" verhindern. Bei der ersten Switch war es möglich, dass die Analog-Sticks irgendwann die Eingaben nicht mehr richtig weiterleiteten oder Bewegungen ohne entsprechende Eingabe ausgelöst wurden. In einem Interview mit dem Portal "Nintendo Life" erklärt Nate Bihldorff von Nintendo of America, dass die neuen Joy-Cons von Grund auf neuentwickelt wurden. Man wolle Kundinnen und Kunden die "bestmögliche Erfahrung" bieten, auch in Bezug auf die Haltbarkeit.

Die neuen Joy-Cons lassen sich auch wie eine PC-Maus benutzen. Dieser Maus-Modus wird laut Angaben von Nintendo nicht nur auf Oberflächen wie einem Tisch funktionieren, sondern beispielsweise auch auf dem Hosenbein. Die neue Eingabemöglichkeit soll unter anderem in Spielen wie dem für 2025 angekündigten "Metroid Prime 4: Beyond" oder dem Rollstuhlbasketball-Spiel "Drag x Drive" zum Einsatz kommen.

Einen besonderen Fokus legt Nintendo unter anderem auf den neuen C‑Knopf, der sich auf dem rechten Controller befindet. Mit einem Knopfdruck können Gamerinnen und Gamer beim Spielen einem Voice-Chat beitreten. Diese Funktion, der "GameChat", ist bis zum 31. März 2026 kostenlos nutzbar. Danach wird eine kostenpflichtige Online-Mitgliedschaft benötigt. Auch ein Video-Chat ist möglich, dazu ist aber eine externe Kamera notwendig, die separat gekauft werden muss.

Mit "Mario Kart World" wieder auf die Rennstrecke

Zum Launch der Konsole am 5. Juni bietet Nintendo direkt Games aus zwei hauseigenen Blockbuster-Reihen. Mit dem bereits erwähnten und im Set oder einzeln erhältlichen "Mario Kart World" geht es zurück auf die Rennstrecke. Der neueste Teil der beliebten Reihe ist der Nachfolger zu "Mario Kart 8 Deluxe", das sich auf ersten Switch über 67 Millionen Mal verkauft hat. Der neue Teil soll auf den Stärken des Dauerbrenners aufbauen.

Direkt am Erscheinungstag werden zudem neue Editionen der Abenteuer-Hits "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" veröffentlicht. Die Neufassungen der Switch-Spiele sollen unter anderem Grafikverbesserungen und schnellere Ladezeiten bieten.

Nintendo hat angekündigt, dass zum ersten Tag der Hybridkonsole im Handel zudem weitere Games veröffentlicht werden - darunter Versionen der Sci-Fi-Action "Cyberpunk 2077" und des Harry-Potter-Abenteuers "Hogwarts Legacy". Am 17. Juli folgt mit "Donkey Kong Bananza" ein neues Spiel des namensgebenden Affen. From Software bringt im Jahr 2025 sowohl das Fantasy-Open-World-Epos "Elden Ring" auf die Switch 2 als auch im kommenden Jahr den neuen Titel "The Duskbloods". Spiele der Nintendo Switch, die unterstützt werden, werden außerdem auch auf dem Nachfolger spielbar sein.