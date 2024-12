Neues Manufaktur Studio in Sindelfingen: Wo der Mercedes zum Unikat wird

Neues Manufaktur Studio in Sindelfingen

12 Produktionsvorstand Jörg Burzer mit dem Betriebsratsvorsitzenden Ergun Lümali im Lichttunnel des neuen Manufaktur Studios Foto: Mercedes-Benz

Daimler investiert in Sindelfingen einen zweistelligen Millionenbetrag in seine Manufaktur. Dort erfüllt der Hersteller die ausgefallenen Wünsche einer sehr gut betuchten Klientel. Der Markt wächst, der technische Aufwand ebenso.











Dass Mercedes-Benz alles andere als Arme-Leute-Autos baut, ist weithin bekannt. Sonderwünsche der Kundschaft mit ganz dickem Geldbeutel gaben der Marke sogar einst ihren Namen: Er geht auf Mercédès Jellinek zurück, die Tochter des österreichischen Diplomaten und Autohändlers Emil Jellinek. Dieser bestellte um 1900 bei Gottlieb Daimler erst einen, später 36 Rennwagen und taufte sie auf den Namen seiner Tochter – die Geburt einer Weltmarke. 124 Jahre später schickt die sich an, die exklusivsten Wünsche ihrer Kunden in einer vergrößerten Manufaktur in Sindelfingen zu erfüllen.