Neues Lokal in Ludwigsburg: Im Mittelalter-Restaurant gibt es derbe Sprüche und Wikinger-Kost

1 Florian Graf (links), Lisa Hofmann und Dennis Hofmann werden in der Taverne Zum Sorglosen Kobold stets standesgemäß gekleidet sein. Foto: Simon Granville

In der Gaststätte Zum Sorglosen Kobold in Ludwigsburg können Gäste von Frühherbst an in eine mittelalterliche Welt eintauchen. Jeder Besuch soll zu einem Ereignis werden.











Mittelalterevents haben sich zu gewaltigen Spektakeln entwickelt, zu denen Tausende Besucher pilgern. Rollenspiele, bei denen man mit Freunden und Bekannten in abenteuerliche, von Magiern, Schwertkämpfern und Heilern bevölkerte Welten eintauchen kann, boomen ebenfalls seit Jahren. Beides vereint wird gewissermaßen ab Herbst in der Heilbronner Straße 40 in Ludwigsburg. Dort soll voraussichtlich im September stilecht in einem schmucken Gewölbekeller das Themenrestaurant Zum Sorglosen Kobold eröffnet werden, das es in der Form wahrscheinlich in ganz Deutschland noch nicht gibt.